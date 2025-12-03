Sevgi Mutfağından Meclise Uzanan Anlamlı Dokunuş

Silivri’de toplumsal dayanışma ve kapsayıcılık kültürünün en özel örneklerinden biri bugün yaşandı. Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezinde eğitim alan çocuklar, Sevgi Mutfağı’nda özenle hazırladıkları kurabiyelerle Silivri Belediyesi Aralık Ayı Meclisi 1. Birleşimi’ne anlamlı bir dokunuş yaptı.

Meclis toplantısı öncesinde mis kokulu kurabiyelerini meclis üyelerine ikram eden öğrenciler, emekleriyle takdir topladı. Kurabiyelerini büyük bir sevgi, sabır ve özenle hazırlayan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, böylesi anlamlı bir buluşmanın hem farkındalık yarattığını hem de çocukların kendilerini değerli hissetmesine katkı sunduğunu belirtti. Başkan Balcıoğlu, “Sevgi varsa engel yoktur. Çocuklarımızın emeğiyle hazırlanan bu kurabiyeler bugün meclisimize ayrı bir güzellik kattı. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.