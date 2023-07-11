Sevgi Yolculuğu Karma Sergisi Keçiören'de açıldı

Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde belediyeye ait Sanat Galerisi’nde Sevgi Yolculuğu Karma Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Keçiören’de Sevgi Yolculuğu Karma Sergisi açıldı. Açılışa; Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Vekam Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçi Başdanışmanı Thomas Strnad, 26’ncı Dönem MHP Milletvekili Oktay Öztürk, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker ve sanatseverler katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada TÜRKSOY ile birlikte ebru, minyatür, seramik gibi birçok alanda sanatçıların eserlerini sergilediklerini belirterek, “Atatürk diyor ki, ‘Sanat ve kültür bir milletin en önemli hayat damarlarından biridir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Zengin ve engin bir tarihimiz var her alanda. Biz, 4 bin 500 yıllık tarihimiz var diyorduk ama Alman Enstitüsü tarafından yapılan son araştırmalara göre Türklerin 9 bin 500 yıllık bir tarihi olduğu ortaya kondu” ifadelerini kullandı.

Türklerin Anadolu’ya Orta Asya’dan geldiğini kaydeden Altınok, Tanrı ve Altay dağlarından geldiklerini söyleyerek, “Buradaki kültürümüzü de Anadolu’ya taşıdık. Sanat ve kültür bir milletin varlığının devamının göstergesidir. Halılarımızdaki renklerimiz, motiflerimiz, ilmiklerimiz, zaferlerimiz, kederlerimiz hepsi sanat ve kültürümüze yansımıştır. Sanatımızı ve kültürümüzü tanıtmaktan şeref duyuyoruz. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

24 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide 5 farklı kategoride resim, ebru, minyatür, hat ve seramikten oluşan toplam 64 eser bulunuyor.