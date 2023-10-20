Sevgili cinayetinde katil zanlısı silahın kız arkadaşına ait olduğunu iddia etmiş

Ankara’da tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürmekten gözaltına alınan zanlının silahın kız arkadaşına ait olduğunu ve arbede sırasında yanlışlıkla ateşlendiğini söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1304. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, Ege Rüştü A. (22) ile 3 senedir birlikte olduğu kız arkadaşı Beyzanur Kaya (22) bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Rüştü A., evdeki silahla kız arkadaşına ateş etti. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Beyzanur Kaya’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cansız bedeni ailesine teslim edilen Kaya, Bayındır köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ege Rüştü A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suç aleti silahın kurusıkı tabancadan yapıldığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan Rüştü A.’nın ifadesinde suç aleti silahın kız arkadaşına ait olduğunu ve arbede esnasında yanlışlıkla ateşlendiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Öte yandan zanlının korktuğu için silahı tuvalete sakladığı ve silahın kurusıkı tabancadan yapıldığı öğrenildi.