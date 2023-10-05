Sevgili olduklarına inandırdığı öğrencisini 2 yıl boyunca istismar etti, o da yetmedi ölümle tehdit etti

Kocaeli’de 14 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl boyunca sevgili olduğuna inandırıldığı öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Öğretmen tarafından ölümle tehdit edilen ve karısı tarafından darp edilen kız çocuğunun şikayetine rağmen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Ekim tarihinde ortaya çıkan iddiaya göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki S.T., tekvando kursundaki eğitmeni tarafından 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradı. Evli ve 2 çocuk babası eğitmen E.Y. tarafından sevgili olduğunu inandırılan S.T. cinsel istismara maruz kaldı. E.Y.’nin öğretmen eşi D.Y., mesajları yakalamasıyla durumu öğrendi. S.T. ile buluşan, telefondaki resimleri silen ve D.Y. kızı darp etti. E.Y. ise istismar ettiği kızın telefonunu kırarak, durumu hiç kimseye anlatmamasını, anlatması durumunda ise kendisini öldürmekle tehdit etti. Bu olay sonrasında karakola giden S.T. şikayetçi oldu. Şikayetin üzerinden 28 gün geçtikten sonra E.Y.’nin ifadesi alınabildi. Mahkemeye sevk edilen E.Y., adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"E.Y. bana yazınca ben de yazmak zorundaymışım gibi hissettim"

Başından geçenleri anlatan mağdur S.T. ifadesinde, "Şu an 16 yaşındayım. Spor lisesinde okuyorum. Okul dışında haftada üç gün tekvando salonuna gidiyorum. Annem ile babam, tekvando öğretmenim E.Y. ile konuşmaya başlamadan birkaç ay önce boşandı. E.Y. ile ilişkimiz 2021 yılının yaz aylarında başladı, Ağustos’ta sevgili olduk. Beni üzen bir şey olduğu zaman E.Y.’ye anlatırdım. Babam, annemle boşanmalarından sonra bir gün tekvando salonuma geldi. Annemle boşanmalarından dolayı bana ajitasyon yaptı. Babamla konuşmak istemedim ve onu kovdum. Ben kötü olunca kızlar yanıma gelmek istedi ama E.Y., arkadaşlarıma, ‘Rahat bırakın kızı’ diyerek yanıma geldi ve benimle konuştu. Bu olaydan sonra pandemi araya girdi ve Whatsapp’tan konuşma başladı. O zamanlar ne yapacağımı bilmiyordum. E.Y. bana yazınca ben de yazmak zorundaymışım gibi hissettim. Durumu anneme söylersem E.Y.’yi yanlış anlar ya da bir daha o salona gidemem diye düşündüm" diye konuştu.

"Eve sohbet etmek için gittiğimizi sanıyordum"

Pandemiden sonra salona gitmeye devam ettiğini söyleyen S.T., "E.Y. beni odasına çağırarak iyi olup olmadığımı sordu, sonra sevgili olduk şeklinde konuştu.

"Cinsel ilişki yaşayacağımı bilmiyordum"

Sanıkla sürekli buluştuklarını söyleyen S.T., "Arada sırada Hamidiye köyünde bulunan evine gidiyorduk. Tekvando salonundaki soyunma odasında buluşuyorduk. E.Y.’nin petshopunda da buluşmamız ve cinsel istismarı oldu. 2021 Ağustos ayında daha önce gittiğiniz Karamürsel’deki o eve tekrar gittik ve orada benimle cinsel ilişkiye girdi" ifadelerini kullandı.

"2 senedir E.Y. ile sevgililik durumumuz var"

Sanıkla haftada bir kez buluştuklarını dile getiren S.T., "Yaklaşık 2 senedir E.Y. ile sevgililik durumumuz var" dedi.

"Karısı beni darp etti"

E.Y.’nin eşinin ve 2 çocuğunun olduğunu dile getiren S.T., "E.Y.’nin, D.Y. adında bir karısı var. D.Y. bizim mesajlarımızı görmüş. E.Y. ise mesajları inkar etmiş. D.Y. beni arayarak durumu sorunca bazı şeyleri ağzımdan kaçırdım. D.Y. benimle kafede buluşarak ağzımdan laf almaya çalıştı. Telefonumu zorla alarak fotoğraflarını çekiyordu. Bir yandan da hiçbir şey ortaya çıkmasın diye telefonumda bulunan fotoğrafları siliyordu. Kadın bunlara göz yumacaktı. Bana, ‘Boşanacağımı mı düşünüyorsun? Çocuklarımın babasını bu duruma sokmam’ dedi. Sonra benim elimden tutarak ‘Ben senin ablan yaşındayım. Bana her şeyi anlatabilirsin’ dedi. D.Y. ile birlikte evlerine gittik. E.Y. kapıyı açtı. D.Y., eşinin olayı inkar ettiğini ancak benim her şeyi itiraf ettiğimi söyledi. D.Y. çıldırdı, sinir krizi geçirdi, bana vurmaya kalktı. E.Y. ise onu tuttu. D.Y. mutfağa gidip bıçak aldı. ‘Bitireceğim onu’ diyordu. E.Y. bıçağı elinden attırdı. D.Y. beni yere ittirerek boğazımı sıktı, tokat attı. Benim bir süre gözüm karıncalandı. Yarı baygınlık gibi bir şey yaşadım" diye konuştu.

"Senin kafanı keseceğim diyerek tehdit etti"

7 yaşından beri aynı tekvando kursuna gittiğini ifade S.T., "Bu olaydan sonra E.Y. beni arabayla eve götürdü. E.Y., ikimize ait fotoğrafların olması sebebiyle telefonumu kırdı. ’Sen artık yaşamayacaksın, senin kafanı keseceğim. Lime lime edeceğim’ diye tehdit etti. E.Y benim yaşımın ne kadar olduğunu biliyordu, onun yanında büyümüştüm. 7 yaşımdan beri onun tekvando okulundaydım. Ama E.Y. bana, ’Sen 25 yaşında gözüküyorsun. Çıtır biriyle olmak varken ben neden kırışık biriyle olayım. Sen benim özelimsin’ diyordu. Bu ilişkiyi ailemden kimse fark etmedi, hala bu durumu bilen yok" şeklinde konuştu.

"S.T. bana platonikti"

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen E.Y. ise, "Hem tekvando hocasıyım hem de bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeniyim. S.T benim tekvandodan öğrencim olur. Anne ve babası boşandıktan sonra yaşadığı problemler dolayısıyla kendisine psikolojik açıdan yardımcı oldum. S.T.’nin ifade ettiği gibi onu eve götürüp cinsel birliktelik yaşamadım. S.T.’nin bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ediyordum ama bu platonik bir durumdu. Kendisine karşılık vermedim" ifadelerine yer verdi.