Sevgililer Günü buruk geçiyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, yaklaşık 15 milyon vatandaşı etkiledi. Büyük yıkıma sebep olan felaket sonrası yas tutan yurttaşlar, her sene coşkuyla kutladıkları Sevgililer Günü’nü buruk geçiriyor.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler yaklaşık 15 milyon vatandaşı etkilerken, 100 bini aşkın vatandaşın zarar görmesine sebep oldu. Meydana gelen depremlerin ardından 9 gün geçmesine rağmen yapılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, yaşanan üzüntülerin yanı sıra umutlu bekleyiş de sürüyor. Vatandaşları derinden etkileyen üzüntü, Sevgililer Günü’ndeki çiçek satışlarını da etkiledi. Her yıl birbirlerine olan sevgilerini göstermek isteyen vatandaşların birbirlerine hediye alarak kutladığı bu özel gün, bu sene çok az kişi tarafından buruk kutlanıyor.

"Sevdiklerimize sevgimizi her zaman göstermeliyiz, sadece özel günlerde değil"

Eskişehir’de çiçekçilik yapan esnaf Sedat Battal, meydana gelen depremlerin ardından milletçe yas tutulduğunu, herkesin birbirlerinin değerini anladığını belirtti. Yaşanan can kayıplarının ardından kimsenin kutlama yapacak hali olmadığına değinen Battal, "Depremler, can kayıpları, yaşananlar hepimizi çok üzdü. Hepimiz yas tutuyoruz, haliyle kimsenin aklına özel gün kutlamak gelmiyor, aklına gelenin de içinden gelmiyor. Bu yıl birbirlerine çiçek alan vatandaşlar geçen yıllara göre az tabii ki ama satış yapıp yapmamak önemli değil; aklımız tamamen depremzedelerde. Şunu anladık ki biz birbirimiz için çok önemliyiz, sevdiklerimize sevgimizi her zaman göstermeliyiz. Sadece özel günlerde değil, her fırsatta belli etmeliyiz" şeklinde konuştu.