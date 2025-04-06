Sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Edirne'de 14 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne’de 14 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi’ndeki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 14 yaşındaki kız arkadaşı Gülden Coni ile buluşarak genç kızı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli E.A. adliye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.