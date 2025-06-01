Sevgilisiyle kaldığı evi yaktı, kaçarken kaza yaptı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sevgilisiyle kaldığı evi yaktığı iddia edilen kadın, otomobille kaçarken kaza yaptı.

İddiaya göre, Taşlıgeçit Mahallesi’nde R.E. ile birlikte yaşayan kız arkadaşı, henüz belirlenemeyen bir sebeple evi yakarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Evi yaktığı iddia edilen kadın ise 54 ACD 921 plakalı araçla Karasu-Kaynarca yolunda kaza yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.