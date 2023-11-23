Sevilen oyuncu öğrencilere öykü okudu

Nilüfer Belediyesi’nin, ‘Yılın Yazarı’ etkinliği çerçevesinde düzenlediği buluşmaya katılan oyuncu Sibel Taşçıoğlu, öğrencilere Tomris Uyar’ın, ‘Geriye Kalan Günlerimizin İlk Öyküsü’nü okuyarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ‘2023 Yılın Yazarı Okuma Etkinlikleri’ çerçevesinde “Sibel Taşçıoğlu Tomris Uyar Okuyor” başlıklı okuma etkinliği ve söyleşi gerçekleştirdi. Üçevler Kütüphanesi’ndeki programa Ali Karasu Anadolu Lisesi ve Altınşehir Okulları’ndan yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Bir çok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Tomris Uyar’ın Gecegezen Kızlar Kitabı’ndan ‘Geriye Kalan Günlerimizin İlk Öyküsü’nü okudu. Daha sonra kitapla ilgili söyleşi gerçekleştiren Taşcıoğlu, çocukların sorularını da yanıtladı. Bursalı olduğunu ve Bursa’yı çok sevdiğini söyleyen Taşçıoğlu oyunculuk eğitiminden bahsetti.

Öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar veren başarılı oyuncu, ilgi ile takip edildi. Uzun süren dizileri nasıl çektiklerini soran bir öğrenciye cevap veren Taşçıoğlu, “İzlediğiniz 2 saatlik bölümü biz, 6 günde çekiyoruz. Bir gün izin günümüz oluyor. Onun dışında 6 gün çalışıyoruz. Sizin izlediğiniz mesela bir veya iki dakikalık sahnede kaç karakter varsa, her karakterin yakını, anonsu, farklı açılardan çekerken biz, o bir dakikalık sahneyi iki saatte çekiyoruz. Bütün günümüz orada geçiyor. Çok yorucu bir işimiz var. Ama keyifle izlediğiniz için teşekkür ederiz” diye konuştu. Keyifli geçen söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Sibel Taşçıoğlu’na teşekkür etti. Salondakilerin yoğun ilgi gösterdiği Taşçıoğlu, programın sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.