Sevilla'da Marcao şoku

La Liga ekiplerinden Sevilla, bu sezon başında Galatasaray’dan transfer ettiği Marcao’nun yaşadığı sakatlık sonrasında en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sevilla’nın bu sezon başında Galatasaray’dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao’nun sakatlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım’da İngiltere’de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper Marcao’nun cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi.