Sevimli köpek, yılbaşı süslemelerinin maskotu oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yılbaşı için hazırlanan ışık süslemesi alanında yatan bir köpek, tüm ilgiyi üzerine çekti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yılbaşı öncesi vatandaşların bol bol fotoğraf çekmesi için sokakta ışık süslemesi yapıldı. Yılbaşına sayılı günler kala gece karanlığını aydınlatan ışık süslemelerinin olduğu alana giden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor. Önceki gece alana giden vatandaşlar, ışık süslemesinin içerisinde selfie çekmek isterken, içeride bir köpek ile karşılaştı. Uzun süre içeride yatan sevimli köpek, bir türlü olduğu yerden kalkmadı. Vatandaşlar ışık süslemesinin önünde bol bol selfie çekilirken, sevimli köpek de birçok karede yer aldı. Bazı vatandaşlar da özellikle köpeğin olduğu ışıklı süslemenin önünde sıraya girerek, fotoğraf çekilme yarışına girdi.