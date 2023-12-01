Sevimli misafirler Mustafakemalpaşa Çayı'nda
Mustafakemalpaşa ilçesinin ortasından geçen çayda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidi altında' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüntülendi.
Mustafakemalpaşa ilçesinin ortasından geçen çayda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından ’nesli yok olma tehdidi altında’ kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüntülendi.
Hükümet Konağı’nın bulunduğu alandaki görevli ve vatandaşlar suda 2 su samurunun yüzdüğünü fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar sevimli misafirleri kayıt altına almaya başladı. Mustafakemalpaşa Çayı’nın kenarındaki kayalık alana çıkıp tekrar suya dalan misafirlerin bir süre sonra 3 su samuru olduğu anlaşıldı. 3 kafadar suyun içinde keyifli anlar yaşarken, izleyenlerin yüzünde gülümseye sebep oldular.