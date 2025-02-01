Sevnur Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
MHP Silivri Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba, güven tazeleyerek yeniden AK Parti Silivri Kadın Kolları Başkanlığına atanan Sevnur Şahin'i ziyaret etti.
MHP Silivri Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba, Cumhur İttifakı paydaşı olarak güven tazeleyerek yeniden AK Parti Silivri Kadın Kolları Başkanlığına atanan Sevnur Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında, Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Akbaba, Sevnur Şahin’e yeni döneminde başarılar diledi.
Başkan Sevnur Şahin, ziyaretinden dolayı Arzu Akbaba’ya teşekkür ederek, Silivri’de kadınların siyasetteki gücünü artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Cumhur İttifakı’nın ilçedeki uyum ve iş birliği vurgusunun öne çıktığı ziyaret, sıcak bir atmosferde gerçekleşti.