Sevnur Şahin: 'İlk Günkü Heyecanla Hizmete Devam Edeceğiz'

Göreve yeniden layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Şahin, şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Silivrili hemşehrilerim, Genel Merkez ve İl Kadın Kolları Başkanlığımızla yapılan istişareler neticesinde, yeniden Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanlığı adaylığı görevi tarafıma tebliğ edilmiştir. Gururla görev aldığım bu kutlu davada şahsıma duydukları güven için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir’e, İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer’e ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan dava ve yol arkadaşlarıma, teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum. İnandığımız bu kutlu davada, ilk günkü heyecanla, canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.”

Sevnur Şahin, yürüttüğü Kadın Kolları Başkanlığı görevi boyunca yaptığı çalışmalarla dikkat çekmişti. Başkanlık görevine yeniden aday gösterilmesi, partinin Silivri teşkilatı tarafından da memnuniyetle karşılandı.