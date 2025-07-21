Şevval Çakal, Almanya'da altın madalya kazandı
Milli taekwondocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.
Milli taekwondocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları’nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.
Almanya’nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen oyunlarda ilk turu seri başı olarak maç yapmadan geçen Şevval Çakal, ikinci turda Kazakistan’dan Aisha Adilbekkyzy’i 2-0, çeyrek finalde Ekvador’dan Mell Karen Mina Ayovi’yi 2-1, yarı finalde Tayland’dan Sasikarn Tongchan’ı 2-0 ve finalde Çekya’dan Petro Stolbova’yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Milli sporcu, mutluluğunu tatamide milli takım antrenörü Sevde Mavi Var ile birlikte tur atarak kutladı.
Türkiye, böylece oyunlardaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.