Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenleme çalışmaları

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaları yakından takip ediyor.

Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenleme çalışmaları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi’nin çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaları yakından takip ediyor.

Büyük bir heyecan ve titizlikle hazırlanan Şeyh Edebali Külliyesi’nin çevre düzenlemesine ilişkin yürütülecek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl, kültürel mirasa sahip çıkmak istediğini belirtti. Edebali Külliyesi için hayalleri olduğunu belirten Vali Aygöl, "Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma misyonu ve tarihi değerlerimize sahip çıkma adına projelerimiz sürecektir. Hayallerimiz elbette var. Hepsini tek tek gerçekleştirme yolunda gayretle yürümeye devam ediyoruz. Bilecik için buradayız. Bilecik’in manevi değerleri ve kıymetli toprakları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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MDK
MDK
MDK