Seyhan Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarına koşuyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Adana Seyhan Belediyesi, Adana’da depremden etkilenen vatandaşların başta barınma olmak üzere gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi, evine giremeyen vatandaşlarla dayanışma çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal yardım ekipleri halka açılan belediyeye ait tesisler ile diğer güvenli alanlarda barınan yurttaşlara aşevi mutfaklarında pişirilen sıcak yemekleri ve çorbaları, hazırlanan kumanyaları ikram edip, açık alanlarda geceyi geçirenlerin ısınma sorununu çözmeye yönelik olarak yakacak desteği de veriyor.

Afetzede ailelerin çocukları için süt üreten mandırada pastörize edilen 2.5 tondan fazla süt güvenli toplanma alanlarındaki ailelerin çocuklarına ulaştırıldı. Temizlik işleri ekipleri ise depremzede yurttaşların, yaşanan facianın ardından sığındığı ibadethanelerin iç ve dış temizliğini gerçekleştirip, daha hijyenik hale getiriyor.

Seyhan Arama Kurtarma Ekibi Hatay’da

Depremin hemen ardından Çukurova ilçesindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmalarına katılan Seyhan Arama Kurtarma (SAK) ekibi, buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından İskenderun’da arama kurtarma çalışmalarında görev yapmaya başladı. AFAD ve deprem bölgesindeki belediyelerle işbirliği halinde belirlenen acil ihtiyaçlar için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, yurttaşların da desteği ile toplanan malzemeler zaman kaybetmeden tırlara ve kamyonetlere yüklenerek afet bölgelerine gönderiliyor.

Öte yandan, depremzedelere yönelik dayanışma ağını genişleten Seyhan Belediyesi, Karataş Kaymakamlığı ve Karataş Belediyesi ve gönüllülerle birlikte deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan barınma, ısınma malzemeleri ve gıda maddelerini balıkçı tekneleri aracılığıyla depremin ağır hasar verdiği Samandağ’a ulaştırıyor.

Muhtarlarla birlikte depremden zarar gören yurttaşları ziyaret edip, onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinleyen Başkan Akif Kemal Akay, bu ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlıyor.

Diğer illerdeki depremzedelerin acil ihtiyaçlarının hızlı, güvenilir ve doğru bir şekilde giderilmesine yönelik olarak da afet bölgesini ziyaret edip yetkililerle bir araya gelen Başkan Akay, bu ziyaretler doğrultusunda başta jeneratör, soba, odun, kömür, ekmek, bebek bezi, battaniye olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerinin bölgeye sevk edilmesini sağlıyor.