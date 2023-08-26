Seyidoğlu 70 yıl sonra yeniden Laleli'ye mağaza açtı

Seyidoğlu Gıda İstanbul Laleli’de 70 yıl önce küçük bir dükkanla başladığı iş hayatına konsept mağaza yatırımlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’un tarihi ve turistik caddelerinde mağazalaşma çalışması başlatan firma 12’nci mağazasını Laleli’de açtı.

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, mağazalaşma yatırımlarına devam ediyor. İstanbul’un gözde semtlerine mağazalar açmayı planlayan firma Laleli mağazasıyla lüks kategorisindeki ilk açılışını yaptı. Hedeflerinin İstanbul’un en önemli 5 caddesinde yeni şubeler açmak olduğunu belirten Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Seyidoğlu Gıda olarak 40’a yakın ülkeye 400 çeşit ürünümüzü ihraç ediyoruz. Bu anlamda Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların ilk uğrak noktaları olan Laleli, Sirkeci, Eminönü, Taksim, Kadıköy, Karaköy gibi önemli alışveriş ve eğlence noktalarında mağazalaşmak öncelikli hedefimiz olacak. Tarihi yarımada ilk önceliğimiz olacak. Türkiye’yi ziyaret edenlerin, akıllarında ve damaklarında lezzetlerimizin kalmasını hedefliyoruz. Laleli mağazamızda 50 kişiyi istihdam edeceğiz. Markamızın iş hayatına ilk başladığı Laleli’de 70 yılın ardından yeniden mağaza açmak bizler için anlamlı bir yatırım oldu” diye konuştu.

Laleli mağazasında satılan ürünlerin tamamına yakınının Seyidoğlu ve Sultanbacı markalı ürünler olduğu bilgisini veren Göksu, “Baklava, lokum, helva, reçel, pasta, şekerleme gibi 400 farklı kalemde imalatımız olan tüm ürünleri burada sergileyeceğiz. Osmanlı Sarayında Helvahane adı verilen tatlı üretim merkezi vardı. Burada yüzlerce çeşit helva ve tatlı tarifi yer alırdı. Biz de bu geleneği yaşatma adına Showroom alanımıza Helvahane adını verdik. Önümüzdeki dönemlerde Helvahane markalı geleneksel ürünler de üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.