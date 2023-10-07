Seyidoğlu Gıda Anuga Fuarıyla yeni pazarlara açılacak

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olarak gösterilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katılan Seyidoğlu Gıda, uluslararası satın almacılarla yeni ürünlerini tanıtacak.

Almanya’nın Köln kentinde başlayan ve dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olarak gösterilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katılan Seyidoğlu Gıda Hall 2.2 Stand C-035’te yerini aldı.

7-11 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olan fuarın ihracat atağı başlatan ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen Seyidoğlu Gıda için önemli olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Göksu, “SYD Grup olarak şu anda 4 markamızla 35 ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracattaki payımızı daha fazla artırmak ve 2024 yılında 50 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda dünya genelindeki tüm önemli gıda fuarlarına katılmaya çalışıyoruz. Anuga Fuarında da gerek Avrupa gerekse de Ortadoğu ülkelerinden katılımcılara ürünlerimizi tanıtarak ciddi bağlantılar kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Stantlarının ilk günden katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Göksu, “Markamız, helva reçel üretimiyle başladığı sanayicilik hayatında şu anda 400’den fazla ürün çeşidi ile global bir gıda devine dönüştü. Yeni fabrikamız ile 8 bin metre kare olan fabrika alanımızı 16 bin metre kareye yani iki katına çıkardık. Özellikle ihracattaki payımızın artması ve yeni ürün çeşitleri ile kapasite olarak yüzde 100 büyüdük. İhracat payımızı artırarak cirosal ve pazar anlamında da aynı büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda fuarlar ve dış pazar etkinlikleri bizim önceliğimiz olacak. Geleneksel ürünlerin yanı sıra inovatif yeni ürünlerimizi de potansiyel alıcıların beğenisine sunduk. Çok verimli bağlantılar yakalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Markanın sahip olduğu makine parkuru ve Üretim kapasitesi bakımından Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında ilk 10 içinde yer aldığını ifade eden Göksu, iç pazarda elde ettikleri başarıyı global pazarlara da taşıyacaklarını söyledi.