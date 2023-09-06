Seyidoğlu Gıda, yeni ürünleriyle WorldFood İstanbul'a katılıyor

Seyidoğlu Gıda, Türk gıda sektörünün buluşma noktası WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’na katılıyor. Fuar 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, Türk gıda sektörünün buluşma noktası WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’na katılıyor. 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerli ve yabancı dev şirketleri bir araya getiren fuar; yenilikçi ürünleri, gıda trendlerini ve en son teknolojileri keşfetme fırsatı sunuyor. Fuarda 2 numaralı salon ve 2601 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak olan Seyidoğlu Gıda, helvadan reçele, şarküteriden atıştırmalıklara kadar 400’den fazla ürün çeşidiyle ziyaretçileri ağırlayacak.

Son yıllarda ihracat alanında büyük bir atak gerçekleştiren marka, 35 ülkeye olan ihracatını 100 ülkeye çıkarma hedefi doğrultusunda yabancı satın almacılarla yakın iş birliği hedefliyor. WorldFood İstanbul’a katılarak; dünyadaki potansiyel alıcılarla tanışmayı, yeni anlaşmalar imzalamayı ve yeni pazarlarda boy göstermeyi hedefleyen firma, İlk defa piyasaya süreceği ürünleri de fuarda ziyaretçilere sergileyecek.

Pandemiyle birlikte tüm dünyada trend haline gelen vücut direncini yüksek tutan gıdalara talebin artması firmanın ihracat pazarlarında Tahin, Pekmez, meyve özütü gibi ürün çeşitlerinin artmasına neden oldu. Bu alanda yatırımların ara vermeden devam eden Seyidoğlu Gıda, yeni devreye soktuğu fabrikasıyla da artan talebi karşılamak ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Yurt dışında yeni pazarlara açılma noktasında WorldFood İstanbul’u çok önemseyen Seyidoğlu Gıda, fuar için özel bir hazırlık yaptı.