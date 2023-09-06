Seyidoğlu Gıda, yeni ürünleriyle WorldFood İstanbul'a katılıyor

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, Türk gıda sektörünün buluşma noktası WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerli ve yabancı dev şirketleri bir araya getiren fuar; yenilikçi ürünleri, gıda trendlerini ve en son teknolojileri keşfetme fırsatı sundu. Fuarda 2 numaralı salon ve 2601 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayan Seyidoğlu Gıda, helvadan reçele, şarküteriden atıştırmalıklara kadar 400’den fazla ürün çeşidiyle ziyaretçileri ağırladı.

Son yıllarda ihracat alanında büyük bir atak gerçekleştiren Seyidoğlu Gıda, 35 ülkeye olan ihracatını 100 ülkeye çıkarma hedefi doğrultusunda yabancı satın alıcılarla yakın iş birliği hedeflerken, WorldFood İstanbul’a katılarak; dünyadaki potansiyel alıcılarla tanışmayı, yeni anlaşmalar imzalamayı ve yeni pazarlarda boy göstermeyi hedefledi. İlk defa piyasaya süreceği ürünleri de fuarda ziyaretçilere sergiledi.

Yurt dışında yeni pazarlara açılma noktasında WorldFood İstanbul’u çok önemseyen Seyidoğlu Gıda, fuar için özel bir hazırlık yaptı.

"Pandemiden sonra insanlar fuarları özledi"

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu,"Fuar yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de ve İstanbul’a sergileniyor. Biz de bu fuarlara katılıyoruz. Fuarın ilk günü bizim açımızdan verimli geçti. İstanbul dışından Anadolu’dan misafirlerimiz geldi. Yurt dışından yeni müşterilerimiz ve iş görüşmelerimiz oluyor. Fuarın ilk günü olmasına rağmen gayet yoğun bir şekilde geçiyor. Bence Türkiye’de yapılmış en kalabalık fuar. Özellikle ihracatımızı olumlu katkılarda bulunacağını söyleyebiliriz. Çünkü pandemiden sonra insanlar fuarları özledi. İhracat açısından yeni kapıların ve yeni görüşmelerin açılması açısından bu fuar çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Öte yandan fuara yeni müşterilerimiz ve yine ortaklarımızla beraber ihracat sayımızı ilk etapta 73 ülkeye çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.