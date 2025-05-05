Seyir halinde bir anda alev alan araç kül oldu

Bilecik'te seyir halinde iken bir anda alevler yükselen araç cayır cayır yandı.

Seyir halinde bir anda alev alan araç kül oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te seyir halinde iken bir anda alevler yükselen araç cayır cayır yandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki Metin Ç. idaresindeki 34 DBG 891 plakalı otomobil, Kurtköy Köyü mevkiine geldiğinde bir anda motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı durdurup emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı. Kısa süre sonra dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç adeta kül oldu.

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Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.