Seyir halinde dorsesi açılan kamyon elektrik tellerini devirdi, vatandaşlar deprem sanıp sokağa döküldü

Kocaeli’de seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon, elektrik tellerine çarparak tüm kabloları aşağı indirdi. Çarpmanın şiddetiyle mahallenin büyük bölümünde elektrikler kesilirken sesleri duyan ve ışıkları sönen mahalleli deprem olduğunu zannederek sokağa indi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla mahalleye yeniden elektrik enerjisi verdi.

Olay, Derince ilçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 CYB 470 plakalı kamyonun seyir halindeyken dorsesi açıldı. Açılan dorse, cadde üzerindeki elektrik tellerine temas etti. Dorsenin tellere çarpmasının şiddetiyle, elektrik telleri koparak caddeye döküldü. Mahalle sakinleri ise adeta şok geçirdi. Çıkan sesten deprem olduğunu zanneden vatandaşların, elektrik kesilmesiyle birlikte yaşadığı panik daha da arttı. Bir anda balkona ve sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzarayı hemen ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tehlikeli bir durum yaşanmaması için caddeye tüm girişleri kapattı. Hızlıca olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri ise kısa sürede tahribatı onararak mahallenin elektrik enerjisini yeniden devreye soktu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahalle, yeniden elektriğe kavuşurken kazadan dolayı telefon ve internet kablolarının da zarar gördüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

“Damperi açık şekilde gidiyordu, telleri aldı götürdü”

Kamyonun damperinin açık şekilde caddeden geçtiğini belirten mahalle sakini Mehmet Aktaş, “Burada telefon direği vardı. Kamyon, telefon direğini aldı götürdü. Kabloların zamanında yer altından alınmasını istedik. Evin önündeki direkten korkuyorum. Umarım, kimsenin başına bela olmaz. Bugün evdeyken sesi duyduk. Kamyon, damperi açık şekilde gidiyordu. Telleri alıp götürdü, Allah’tan arkasında kimse yoktu. Daha önce de rica ettik, belediye başkanlarımızdan kabloları yer altına almalarını rica ediyoruz” dedi.

“Ekiplerimiz, hızlıca aksiyon alarak mahallenin yüzde 90’ına enerjiyi verdi”

Ekip olarak hızla aksiyon alıp elektrik enerjisini en kısa sürede bağladıklarını belirten SEDAŞ Körfez Derince Vardiya Amiri Hasan Tuncay, “Akşam saatlerinde kamyonun, dorsesi açık bir şekilde ilerlerken elektrik tellerini koparması sonucu mahallenin büyük kısmında genel kesintiye sebep verdi. Ekiplerimiz hızlıca aksiyon alarak mahallenin yüzde 90’ına enerjiyi verdi. Az bir kısım kaldı, kısa sürede o da tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“Deprem oldu sandım”

Duyduğu ses üzerine kendisini dışarı attığını ve deprem zannettiğini söyleyen mahalle sakini Abdurrahman Çavuş ise, “Evde ışıklar kapalı otururken bir ses duydum. Deprem oldu sandım. Bir parlama olup geri söndü. Dışarı çıktım ve hengameyi gördüm. Baktığımda kablolar hep yerdeydi. Tırın dorsesi açık kalarak bütün kablolara etki etmiş. Bizler vatandaşlar olarak, deprem oldu sandık. Deprem gibi ses çıktı zaten” ifadelerini kullandı.