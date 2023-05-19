Seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Halil K. yönetimindeki 11 ABK 325 plakalı motosiklet 19 Mayıs Caddesinin kesiştiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipler sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.