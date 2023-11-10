Seyir halindeki aracın kaputundan kedi çıktı
Bursa'da aracın motor kısmına giren kediyi otomobil sürücüsü fark etti. Aracını sağa çekip kaputu açtığında üşüyen kedinin motor kısmına girdiği gören sürücü, kediye yaklaşımıyla yürekleri ısıttı.
Bursa’da aracın motor kısmına giren kediyi otomobil sürücüsü fark etti. Aracını sağa çekip kaputu açtığında üşüyen kedinin motor kısmına girdiği gören sürücü, kediye yaklaşımıyla yürekleri ısıttı.
Merkez, Osmangazi ilçesinde Haşimişcan Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kaputtan gelen sesler üzerine aracını hemen sağa çekti. Aracın kaputunu açtığında kediyle karşılaşan sürücü, şaşkınlık yaşarken, hemen kediyi oradan almak için kolları sıvadı. Kedinin üşüdüğünü gören sürücü, yaklaşımıyla yürekleri ısıtırken, havaların soğumasıyla bu tür araçların çalıştırılmadan kontrol edilmesinin altını çizdi.