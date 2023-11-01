Seyir halindeki aracın kopan tekeri otomobile çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın kopan tekerinin karşı yönde seyir halinde olan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki aracın kopan tekeri otomobile çarptı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın kopan tekerinin karşı yönde seyir halinde olan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari aracın kopan tekeri, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Meydana gelen olay ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın tekerinin koparak otomobile çarpması yer alıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman