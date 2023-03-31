Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Bahar Dere Caddesi Alemdar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 EF 130 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halinde olan Ercan T., aracının motor kısmında yangın çıktığını fark etti. Hemen aracını durduran Ercan T., çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Vatandaşlar yangını söndürürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.