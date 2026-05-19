Seyir halindeki beton yüklü kamyon alevlere teslim oldu
Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda seyir halindeki beton yüklü kamyonun lastik kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, Tekirdağ-İstanbul Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, beton yüklü kamyon seyir halindeyken lastik bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra büyüyen alevler kamyonun lastik kısmını sardı.
Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Tekirdağ-İstanbul Karayolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.