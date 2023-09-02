Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ulaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın kaputunda dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen sağ şeritte durdu. Araç alev alırken, sürücü araçtan çıkmayı başardı. Sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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