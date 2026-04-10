Seyir halindeki kamyon, alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki kamyon, alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın kamyonu tamamen sararken, sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.