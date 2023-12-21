Seyir halindeki kamyon devrilerek yoldan çıktı
Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü kullandığı kamyonu devirdi.
Kırklareli Lüleburgaz’da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü kullandığı kamyonu devirdi.
Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz’da bağlı Akçaköy’de seyir halindeki bir kamyon devrilerek yoldan çıktı. Kaza anında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.
Yaralanan kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.