Seyir halindeki kamyon devrilerek yoldan çıktı

Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü kullandığı kamyonu devirdi.

Seyir halindeki kamyon devrilerek yoldan çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli Lüleburgaz’da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü kullandığı kamyonu devirdi.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz’da bağlı Akçaköy’de seyir halindeki bir kamyon devrilerek yoldan çıktı. Kaza anında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Yaralanan kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.