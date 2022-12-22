Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Kırklareli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli’nde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kepirtepe mevkiinde seyir halindeki O.T. idaresindeki 59 AEB 509 plakalı kamyonet birden motor kısmından alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.