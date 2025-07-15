Seyir halindeki kamyonetten düşerek ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet K. (48) yönetimindeki 16 Y 6377 plakalı kamyonetin kasasında ayakta duran mevsimlik işçi Ayşe Y. (22), dengesini kaybederek araçtan kafa üstü düştü. Yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.