Seyir halindeki kamyonetten düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı.

Seyir halindeki kamyonetten düşerek ağır yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet K. (48) yönetimindeki 16 Y 6377 plakalı kamyonetin kasasında ayakta duran mevsimlik işçi Ayşe Y. (22), dengesini kaybederek araçtan kafa üstü düştü. Yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.