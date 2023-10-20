Seyir halindeki kamyonun tekerinden alevler yükseldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki ağır tonajlı kamyon tekerinden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü hemen araçtan inerken, yoldan tesadüfen geçen Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, su tankeri ile alevlere müdahale etti.

Seyir halindeki kamyonun tekerinden alevler yükseldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki ağır tonajlı kamyon tekerinden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü hemen araçtan inerken, yoldan tesadüfen geçen Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, su tankeri ile alevlere müdahale etti.

Yangın, Karaköprü Mahallesi Zeynel Ağa Caddesi Ford Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek tonajlı kamyon seyir halindeyken lastikleri yangı. Yangını ve dumanı fark eden sürücü, hemen sağ şeritte durarak itfaiye ekiplerine haber verdi. O esnada yoldan geçen Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, su tankeri ile yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince de soğutma çalışması yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Herhangi yaralanma olayı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.