Seyir halindeki kamyonun tekerleği uçtu, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da seyir halindeki kamyonun tekerleği, anayola fırladı. Aracın tekerlek kısmının da alev aldığı anlar kameraya yansırken, o esnada ilerleyen bir aracın olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Anayolda ilerleyen bir kamyon sürücüsü, kamyonun tekerinin fırlamasıyla şoke oldu. Hemen aracı kenara çeken sürücü, eline aldığı suyla lastiklerin bulunduğu kısımda çıkan alevleri söndürmeye çalıştı. Bu esnada trafikteki başka sürücü de yardıma koşarak yangın tüpüyle müdahale edip, alevlerin büyümesinin önüne geçti. O anlar başka bir sürücünün amatör kamerasına yansırken, anayolda herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.