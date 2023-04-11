Seyir halindeki kumaş yüklü tır alev aldı

Kırklareli'nde seyir halinde alev alan kumaş yüklü tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki kumaş yüklü tır alev aldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde seyir halinde alev alan kumaş yüklü tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde NZ 475 FL plakalı Yusuf A. idaresindeki kumaş yüklü tırın çekici kısmı seyir halinde alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken tırda hasar oluştu.