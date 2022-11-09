Seyir halindeki LPG'li otomobilde korkutan yangın
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilin motoru tutuştu. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobilin motoru tutuştu. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Cevizli Sokak mevkiinde meydana geldi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nden Cevizli Sokak istikametine seyreden Hüseyin Y. idaresindeki 59 AGF 054 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Araçtan atlayan sürücü itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Araç sahibi Hüseyin Y., yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.