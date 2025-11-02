Seyir halindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y. (27) isimli şahsın idaresindeki 11 ACC 545 plakalı motosiklet, seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcusu A.T. (26) isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.