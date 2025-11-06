Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
D-650 Karayolu’nun Pamukova-Sakarya istikametinde, Alifuatpaşa mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlattı.

