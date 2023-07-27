Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Bursa'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.
Bursa’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.
Olay, İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana geldi. İznik istikametine gitmekte olan D.T. (33) hakimiyetindeki 34 GFV 892 plakalı otomobil aniden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm otomobili sardı. Sürücü D.T. aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.