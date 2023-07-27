Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Olay, İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana geldi. İznik istikametine gitmekte olan D.T. (33) hakimiyetindeki 34 GFV 892 plakalı otomobil aniden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm otomobili sardı. Sürücü D.T. aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.