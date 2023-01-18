Seyir halindeki otomobil küle döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-Yalova Karayolu, Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ö. (38) idaresindeki 16 AZH 185 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinden sonra otomobil bir anda alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.