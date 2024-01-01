Seyir halindeki otomobil küle döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobil küle döndü.

Seyir halindeki otomobil küle döndü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobil küle döndü.

Olay, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi Eti Maden Kavşağı’nda H.B. hakimiyetindeki 09 YE 075 plakalı araçta meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken motor bölümünden yükselen dumanları fark eden H.B. aracını hemen yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çıkan yangın sonucu yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.