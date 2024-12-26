Seyir halindeki otomobil küle döndü

Balıkesir’de seyir halindeyken alev alan otomobil kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Akçaova ile Bayramiç Mahallelerinin ortasında meydana geldi. 10 CBY 73 plakalı bir araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri farkeden sürücü son anda aracı durdurup dışarıya çıkabildi.

Yangına, olay yerine sevk edilen Manyas ve Gönen itfaiye ekipleri birlikte müdahale etse de alevler kısa sürede aracı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.