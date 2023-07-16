Ankara’da seyir halindeki tankerden sızan gaz paniğe neden oldu. D140 karayolu çift yön trafiğe kapatıldı.

Nallıhan istikametine giden gaz yüklü tanker Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda seyir halindeyken teknik bir arızadan dolayı gaz sızdırmaya başladı. Gaz kaçağını fark eden tır sürücüsü ve vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri tırı kontrollü bir şekilde şehir dışına çıkararak Çayırhan Yolu Cantırlı mevkiinde yolu karşılıklı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tankere müdahale ederek olası bir tehlikeyi önledi. Trafiğe çift yönlü kapalı kalan D140 karayolunda hafta sonu olması nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu. Gaz sızıntısının önlenmesinin ardından panikle bekleyen sürücüler rahat bir nefes aldı.