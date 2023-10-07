Seyir halindeki tır alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Beykoz ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, özel bir şirkete ait tır seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesinden dumanlar çıktığını gören tır şoförü araçtan inerek yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı ama bir anda alevler yükselince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.