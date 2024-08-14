Seyir halindeki tır alev topuna döndü
Bursa'da seyir halindeki tır çıkan arıza sonrası alev alev yandı. O anlar kameraya yansırken, tır kullanılamaz hale geldi.
Bursa’da seyir halindeki tır çıkan arıza sonrası alev alev yandı. O anlar kameraya yansırken, tır kullanılamaz hale geldi.
Bursa’nın Karacabey ilçesi, Karacabey-Bursa otobanında seyir halindeki dorse yüklü tır arıza sonrası bir anda alev aldı. Hızla büyüyen alevler dorseye sıçradı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen aracı gören çevredekiler hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.