Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araç kullanılamaz hle geldi.

Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
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Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araç kullanılamaz hâle geldi.

Olay, İzmir Yolu Caddesi Karacabey istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki tır biranda alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen emniyet şeridine çekip, yangına müdahale etti. Fakat alevler de hızla büyüyerek tırın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, tır kullanılamaz hâle geldi. Can kaybının yaşanamadığı olayda konuyla ilgili polis çalışma başlattı.

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