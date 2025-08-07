Seyir halindeki tır beton bariyere çarptı

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyere çarptı.

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücü bilgisi öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ciddi hasar alırken, beton bariyerler yolsa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik önlemi alırken, kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.