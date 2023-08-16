Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Olay, Kapaklı Yanıkağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ö. kullandığı 20 AEM 640 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cüneyt A.’nın sürdüğü 59 ADJ 203 plakalı seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.
Yaşanan kazanın etkisiyle yaralanan Mehmet Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.