Seyir halindeki tırın açılan dorsesi PTS'ye çarptı
Çanakkale'de seyir halindeki tırın açılan dorsesi, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çarptı. Kaza sonucu PTS devrildi.
Kaza saat 12.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolu üzerinde meydana geldi. 59 LH 333 plakalı tır seyir halindeyken, tırın açılan dorsesi Biga çıkışındaki PTS’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan sistem yol kenarına devrildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreli trafiğe kapandı. PTS ve tırın olay yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.