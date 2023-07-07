Seyir halindeki vinç alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki vinç alevlere teslim oldu. Sürücü olaydan yara almazken itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki vinç alevlere teslim oldu
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki vinç alevlere teslim oldu. Sürücü olaydan yara almazken itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Terminal Caddesi otoban yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Hasan A., 41 EU 458 plakalı vinçle seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini ve yangın çıktığını fark etti. Hemen vinci durduran sürücü araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan vinci söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.